Tunus Devlet Başkanı Said, Garsillavi'yi yeni içişleri bakanı olarak atadı
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Tunus Devlet Başkanı Said, Garsillavi'yi yeni içişleri bakanı olarak atadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Tunus Devlet Başkanı Said, Garsillavi'yi yeni içişleri bakanı olarak atadı Tunus meclisin yetkilileri askıya alan Tunus Devlet Başkanı Kays Said, Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Rıza Garsillavi'yi yeni içişleri bakanı olarak atadı .

- Tunus Devlet Başkanı Said, Garsillavi'yi yeni içişleri bakanı olarak atadı

TUNUS - Tunus meclisin yetkilileri askıya alan Tunus Devlet Başkanı Kays Said, Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Rıza Garsillavi'yi yeni içişleri bakanı olarak atadı .

Tunus Devlet Başkanı Kays Said, Tunus Devlet Başkanlığının Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Rıza Garsillavi'yi yeni İçişleri Bakanı olarak atadı. Said, Garsillavi'yi Kartaca kentindeki devlet başkanlığı sarayında kabul etti. Garsillavi, yeni görevi almak üzere yemi etti. Yemin töreni sırasında açıklama yapan Said, "Anayasal metni uyguladığımı ve hak ve özgürlükler korumakta kararlı olduğumu tüm dünyaya duyuruyorum. Kimse tutuklanmadı. Kimse haklarından mahrum kalmadı. Yasa tam olarak uygulandı "ifadelerini kullandı.

Tunus Devlet Başkanı Kays Said, Pazar günü Tunus resmi televizyonda yaptığı bir açıklamada Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğu duyurmuştu. Said'in açıklamasının ardından Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid El-Gannuşi, Said'in kararını "Anayasaya karşı bir darbe" olarak nitelendirmişti.

Tunus Devlet Başkanı Said, Garsillavi'yi yeni içişleri bakanı olarak atadı
Tunus Devlet Başkanı Said, Garsillavi'yi yeni içişleri bakanı olarak atadı
Tunus Devlet Başkanı Said, Garsillavi'yi yeni içişleri bakanı olarak atadı
Tunus Devlet Başkanı Said, Garsillavi'yi yeni içişleri bakanı olarak atadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tunus Devlet Başkanı Said, Garsillavi'yi yeni içişleri bakanı olarak atadı - Haberler
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