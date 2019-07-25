Tunus Devlet Başkanı es-Sibsi hayatını kaybetti

Tunus Devlet Başkanı es-Sibsi hayatını kaybetti

Tunus Cumhurbaskanlığı sosyal medya hesabından, Tunus Devlet Başkanı El-Beci Kaid es-Sibsi'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Tunus Devlet Başkanı es-Sibsi hayatını kaybetti

Tunus Cumhurbaskanlığı sosyal medya hesabından, Tunus Devlet Başkanı El-Beci Kaid es-Sibsi'nin hayatını kaybettiği açıklandı.
Cumhurbaşkanlığın resmi hesabından yapılan paylaşımda, Tunus Devlet Başkanı El-Beci Kaid es-Sibsi'nin bugün kaldırıldığı askeri hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA
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