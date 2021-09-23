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Tunus Demokratik Akım Partisi: Anayasaya darbe yapan meşruiyetini kaybeder

AA / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel
Tunus Demokratik Akım Partisi: Anayasaya darbe yapan meşruiyetini kaybeder

Tunus'ta Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi Şevvaşi, "Anayasaya darbe yapan meşruiyetini kaybeder" dedi.

Tunus'ta Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi Şevvaşi, "Anayasaya darbe yapan meşruiyetini kaybeder" dedi.

Şevvaşi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in son kararlarının ardından sosyal paylaşım sitesinden yazılı açıklama yaptı.

Kays Said'in kararlarına karşı olduğunu kaydeden Şevvaşi, Anayasaya karşı darbe yapanın meşruiyetini kaybedeceğini belirterek buna karşı direnmenin gerektiğini ifade etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten yeni kararnamelere göre, bakanlar kurulunun görüşü alındıktan sonra, "yasama metinlerini" Cumhurbaşkanı kararlarıyla çıkarma yetkisi verildi.

Yapılan olağanüstü düzenlemeler arasında yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedildi.

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kurulacak bir komitenin yardımıyla siyasi reformlara ilişkin yasa değişiklikleri hazırlanacak.

Kararname uyarınca, bakanlar kurulu Meclise değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanı'na ayrıca her türlü cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri
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