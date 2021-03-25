Tunus Cumhurbaşkanlığı ulusal diyalog çağrılarına olumlu cevap verdi

Ekonomik ve sosyal krizin çözüm yollarının arandığı Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı, modern iletişim araçları üzerinden gençlerin geniş çaplı katılımına imkan sağlayan bir ulusal diyalog programının gözetimini yapmaya istekli olduğunu duyurdu.

Ekonomik ve sosyal krizin çözüm yollarının arandığı Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı, modern iletişim araçları üzerinden gençlerin geniş çaplı katılımına imkan sağlayan bir ulusal diyalog programının gözetimini yapmaya istekli olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kays Said, başkentteki Kartaca Sarayı'nda eski Maliye Bakanı Binzar Yaiş'i kabul etti.

Said görüşmede, geniş genç katılımlı ulusal diyalog programının gözetimi için Cumhurbaşkanlığının hazır olduğunu söyledi.

Krizden çıkmak için cesur kararların alındığı doğru bir iradenin varlığının zorunlu olduğuna işaret eden Said, ulusal diyaloğun herkese eşit şekilde fayda getiren daha iyi bir geleceğe doğru bir başlangıç anlamına geldiğini dile getirdi.

Eski Maliye Bakanı Yaiş de Cumhurbaşkanına, ulusal diyalog çerçevesinde bu tasavvurları sunmaya imkan tanıyacak yeni, gelişmiş medya sistemine dair bilgi verdi.

Ayrıca ekonominin durumu, kamu maliyesi, bütçe ve bunların ulusal güvenliğe yönelik doğrudan tehditlerine ilişkin ayrıntılı bir sunum yapan Yaiş, ülkenin mevcut krizden çıkmasına yardımcı olacak çözümler ve reformlar için vizyon ve pratik öneriler sundu.

Cumhurbaşkanlığı, yapılan açıklamayla Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT) tarafından geçen salı başlatılan ulusal diyalog girişimi teklifine olumlu cevap vermiş oldu.

Tunus, Kovid-19 salgınının getirdiği ekonomik ve sosyal olmak üzere iki krizin çözüm yollarını arıyor. Ekonomide büyük bir gerileme içinde olan ülke, birçok bölgede çeşitli grupların protestolarına tanık oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes