Tunus Cumhurbaşkanı Yüksek Yargı Konseyini feshetme kararı alacağını açıkladı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yargıya siyasi baskı tartışmalarının gölgesinde Yüksek Yargı Konseyini feshetmeye hazırlanıyor.

Tunus Cumhurbaşkanlığı, Said'in, İçişleri Bakanlığına yaptığı ziyaret sırasında çekilen görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktaki toplantıda geçici bir kararname çıkararak Yüksek Yargı Konseyini feshetme kararı alacağını söyleyen Said, "Şu andan itibaren bu Konsey tarihe karıştığını bilsin. Konsey mevkilerin satıldığı yer haline geldi. Yargıçlar sadakate göre atanıyor. Onların yeri şimdi oturdukları yer değil, sanıkların durduğu yerdir." ifadelerini kullandı.

Destekçilerinin bugün başkent Tunus'ta düzenlemeyi planladığı gösteriye işaret eden Said, "Tunusluların Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesini talep edeceklerini biliyorum." dedi.

Tunus'ta Said'i destekleyen 25 Temmuz Hareketi, Yüksek Yargı Konseyinin kapatılması talebiyle bugün başkentteki Konsey binası önünde bir protesto eylemi düzenleyecek.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararların ardından siyaset, ekonomi ve yargı alanında yaşanan krizler artarak devam ediyor.

Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı. Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Tunus Cumhurbaşkanı, 19 Ocak'ta da Yüksek Yargı Konseyi üyelerine tanınan imtiyaz ve maddi yardımları kaldırdığını duyurmuştu. Said'in bu kararı birçok kesim tarafından yönetimin yargıya müdahalesi olarak değerlendirilmişti.