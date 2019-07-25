Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi vefat etti (3)

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin kaldırıldığı askeri hastanenin önünden görüntüler Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi (93), başkent Tunus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, gece ağırlaşarak hastaneye kaldırılan Sibsi'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sibsi, son bir ay içinde kötü giden sağlığı nedeniyle üç kez hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA