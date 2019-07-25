Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi vefat etti (2)

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi (93), başkent Tunus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, gece ağırlaşarak hastaneye kaldırılan Sibsi'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sibsi, son bir ay içinde kötü giden sağlığı nedeniyle üç kez hastaneye kaldırılmıştı.

Tunus'un her dönemine tanıklık eden siyasetçisi

Sibsi, 1926 yılında başkent Tunus'un varlıklı ailelerinin yaşadığı Sidi Busaid kasabasında dünyaya geldi.

Ülkesinin Fransız sömürgesi olduğu dönemde aktif siyasete katılan genç Sibsi, Tunus'taki bağımsızlık hareketi içerisinde yer aldı.

Sibsi, Fransa'da hukuk eğitimi aldıktan sonra 1952 yılında Tunus Barosu'na katılarak avukatlığa başladı.

Tunus'un bağımsızlık lideri Habib Burgiba'nın danışmanlığını da yapan Sibsi, 1956 yılında ülkesinin Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı (1965-1969), Savunma Bakanlığı (1969-70) ve Paris Büyükelçiliği gibi bir çok üst düzey görevde bulundu.

Burgiba ile yaşadığı fikir ayrılığının ardından bir süre aktif siyasi hayattan çekilen Sibsi, 1981-1986 yıllarında hükümete geri dönerek Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttü.

Dışişleri Bakanlığı döneminde, İsrail hava kuvvetlerinin, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Tunus'ta bulunan kamplarına düzenlediği hava saldırıları tartışmaya yol açmıştı.

Kaynak: AA