Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi vefat etti (1) - TUNUS

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Tunus'ta düzenlenen 30. Arap Birliği Zirvesi'nden arşiv görüntüler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi görüşmesinden arşiv görüntüler

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin düzenlediği bir basın toplantısından arşiv görüntüler Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi (93), başkent Tunus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, gece ağırlaşarak hastaneye kaldırılan Sibsi'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sibsi, son bir ay içinde kötü giden sağlığı nedeniyle üç kez hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA