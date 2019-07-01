Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi tedavisinin ardından taburcu edildi

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin tedavi gördüğü hastaneden ayrılarak Kartaca'daki konutuna geçtiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tedavisi tamamlanan ve sağlık durumu düzelen Sibsi, akşam saatlerinde başkent Tunus'taki askeri hastaneden taburcu edildi.

Açıklamada, Kartaca'da ikamet ettiği konuta geçtiği bilgisi verilen Sibsi'nin kendisiyle ilgilenen askeri hastane ekibi ile sağlığı konusunda endişe eden herkese içten teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hafız es-Sibsi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, babasının akşam saatlerinde hastaneden ayrıldığını, sağlık durumunun normal olduğunu ve ilerleyen günlerde çalışmalarına döneceğini ifade etti.

1 hafta içinde 2'nci kez hastaneye kaldırılmıştı

Tunus Cumhurbaşkanlığından perşembe günü yapılan açıklamada, 93 yaşındaki Sibsi'nin yaşadığı rahatsızlık sebebiyle acilen askeri hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığı bildirilmişti. Cumhurbaşkanlığı Basın Müsteşarı Firas Kafraş, sosyal medya paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Sibsi'nin durumu kritik. Şifa için dualarınızı bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Sibsi, 21 Haziran'da da benzer şekilde "rahatsızlığı nedeniyle" hastaneye kaldırılmış, ertesi gün taburcu edilmişti.

Kaynak: AA