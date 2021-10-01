Tunus Cumhurbaşkanı Said: 'Yeni hükümet kurma çalışmalarında pazarlığa ve şantaja yer yok' - Haberler
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Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Yeni hükümet kurma çalışmalarında pazarlığa ve şantaja yer yok"

AA / Mehmet Akif Turan - Haberler | Güncel
Tunus Cumhurbaşkanı Said:

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yeni hükümeti kurma çalışmalarında "pazarlığa ve şantaja" yer olmayacağını söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yeni hükümeti kurma çalışmalarında "pazarlığa ve şantaja" yer olmayacağını söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı resmi sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Kays Said'in dün akşam hükümeti kurmakla görevli Necla Buden Ramazan ile bir araya geldiği görüntüler yayınlandı.

Said görüşme esnasında yaptığı açıklamada, "Hükümet üyelerinin seçiminde vatanseverlik, çalışkanlık ve kabiliyet kriterleri gözetilecektir." ifadelerini kullandı.

Tunus Cumhurbaşkanı, hükümet kurma çalışmalarına dışarıdan herhangi bir müdahalenin de olmayacağını belirtti.

Said Yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve Başbakan'ı azletmesinin ardından, 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelere göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulunun görüşü alındıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinlerini" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak.

Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek. Cumhurbaşkanı'na ayrıca her türlü Cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.

Said, 29 Eylül'de de akademisyen Necla Buden Ramazan'ı hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri
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 Tunus Cumhurbaşkanı Said, hükümeti kurma görevini Necla Buden Ramazan'a verdi

Tunus Cumhurbaşkanı Said, hükümeti kurma görevini Necla Buden Ramazan'a verdi

 Tunus'ta 25 Temmuz'da başbakanı azleden Cumhurbaşkanı Kays Said, Necla Buden Ramazan'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Tunus'ta 25 Temmuz'da başbakanı azleden Cumhurbaşkanı Kays Said, Necla Buden Ramazan'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.
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