Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülkesiyle Kuveyt arasında umut verici gerçek fırsatlar olduğunu söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülkesiyle Kuveyt arasında umut verici gerçek fırsatlar olduğunu söyledi

Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülkesiyle Kuveyt arasında umut verici gerçek fırsatlar olduğunu söyledi
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesiyle Kuveyt arasında yatırım iş birliği ve ortaklık için umut verici gerçek fırsatlar olduğunu bildirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesiyle Kuveyt arasında yatırım iş birliği ve ortaklık için umut verici gerçek fırsatlar olduğunu bildirdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Said, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah'ı başkent Tunus'ta kabul etti.

Açıklamaya göre görüşmede Said, iki ülkede geleneksel kalıpların dışında yaklaşımlara uygun çeşitli alanlarda ortaklık, iş birliği ve yatırımlarda umut verici gerçek fırsatlar olduğunu söyledi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah da Cumhurbaşkanı Said'e, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın davetinin yer aldığı bir mektup iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUUDİ ARABİSTAN KRALI SELMAN BİN ABDÜLAZİZ İLE GÖRÜŞTÜ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUUDİ ARABİSTAN KRALI SELMAN BİN ABDÜLAZİZ İLE GÖRÜŞTÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ersin Tatar Meral Akşener Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Şeyma Subaşı Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Diego Caner Erkin Ünal Karaman Rıza Çalımbay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülkesiyle Kuveyt arasında umut verici gerçek fırsatlar olduğunu söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 02:29:44. #1.16#

title