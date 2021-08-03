Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülkesinin Washington Büyükelçisi'ni görevden aldı
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Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülkesinin Washington Büyükelçisi'ni görevden aldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülkesinin Washington Büyükelçisi'ni görevden aldı
Anadolu Ajansı / Enes Canlı - Haberler | Güncel

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesinin Washington Büyükelçisi ile Sfaks Valisi'ni görevden aldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesinin Washington Büyükelçisi ile Sfaks Valisi'ni görevden aldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi doğrultusunda Tunus'un Washington Büyükelçisi Necmeddin Ekhal ile Sfaks Valisi Enis Vislati'nin görevden alındığı ifade edildi.

Açıklamada, görevden almalara ilişkin herhangi bir gerekçe belirtilmedi.

Cumhurbaşkanı Said, ülke genelinde ekonomik, sosyal, siyasi ve sağlık krizine karşı düzenlenen protestoları gerekçe göstererek 25 Temmuz'da Cumhurbaşkanına olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu. Said, başbakanı azlettiğini, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca dondurduğunu ve tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını açıklamıştı.

Tunus'ta toplum ve siyasetten bazı isimler bu kararları desteklerken, diğer bir kesim ise yasaların ihlal edildiğini belirterek bu durumu "darbe girişimi" şeklinde nitelendirmişti.

Said, bu tarihten itibaren bazı bakanlar ve danışmanlar ile yargı ve bürokrasiden üst düzey isimleri görevden aldığı bir dizi kararname yayımlamıştı.

Tunus'ta aldığı olağanüstü kararların ardından Cumhurbaşkanı Said'in yeni bir başbakan ataması ve yeni bir yol haritası açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

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