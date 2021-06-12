Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülkedeki siyasi krizin çözümü için diyaloğa açık olduğunu söyledi
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Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülkedeki siyasi krizin çözümü için diyaloğa açık olduğunu söyledi

Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülkedeki siyasi krizin çözümü için diyaloğa açık olduğunu söyledi
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede yaşanan siyasi krize çözüm için diyaloğa açık olduğunu bildirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede yaşanan siyasi krize çözüm için diyaloğa açık olduğunu bildirdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, Kartaca Sarayı'nda Tunus Genel Çalışma Birliği Genel Başkanı Nureddin et-Tabbubi'yi kabul etti.

Ülkedeki siyasi kriz ve bundan çıkış yollarının ele alındığı görüşmede, Said, siyasi diyaloğa açık olduğunu belirtti ancak haklarında yolsuzluk şüphesi bulunan kişilerle diyalog kurulmayacağını sözlerine ekledi.

Tunus'ta seçimlerin ardından sağlanamayan siyasi istikrar

Tunus'ta gerek devrimden sonra gerekse Ekim 2019'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından siyasette uzunca bir süredir istikrar sağlanamadı. Tunus devrimden bugüne son on yılda 10'dan fazla hükümet eskitti.

Ülke siyasetinde gündemi, 16 Ocak'taki kabine revizyonunun ardından Başbakan Hişam el-Meşişi ile Cumhurbaşkanı Kays Said arasındaki çekişme meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi'nin meclisten güvenoyu alan kabine revizyonunun anayasal olmadığını savunuyor. İkili arasında belirli aralıklarla karşılıklı açıklamalarla gerilim zaman zaman tırmanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

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