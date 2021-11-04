Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülkedeki "istisnai tedbirlerin" süresinin kısaltılacağını söyledi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yaklaşık üç ay önce aldığı "istisnai tedbirlerin" süresinin kısaltılacağını söyledi ancak bu konuda bir tarih belirtmedi.

Cumhurbaşkanı Said, başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda düzenlenen haftalık kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Said, Meclisi dondurduğu ve başbakanı azlettiği 25 Temmuz'daki "olağanüstü" kararlara işaret ederek, "istisnai tedbirlerin" süresinin kısaltılacağını söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanı, "İstisnai tedbirler süre sınırlaması olmaksızın kısaltılacak, yurt içindeki ve yurt dışındaki Tunusluları kapsayacak yenilikçi bir ulusal diyalog gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta "istisnai" süreç nasıl oluştu?

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bir dizi yeni kararnameler yayımladı.

Bu kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletildi, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedildi.

Bu süreçte Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine 11 Ekim'de yemin ederek göreve başladı.

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