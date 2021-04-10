Tunus Cumhurbaşkanı Said, Mısır ile birçok alanda iş birliği olanaklarına sahip olduklarını söyledi
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Tunus Cumhurbaşkanı Said, Mısır ile birçok alanda iş birliği olanaklarına sahip olduklarını söyledi

Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Tunus Cumhurbaşkanı Said, Mısır ile birçok alanda iş birliği olanaklarına sahip olduklarını söyledi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesi ile komşusu Mısır'ın birçok alanda umut vadeden iş birliği imkanlarına sahip olduğunu belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesi ile komşusu Mısır'ın birçok alanda umut vadeden iş birliği imkanlarına sahip olduğunu belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Mısır'a giden Said'in, başkent Kahire'deki El-Kubbe Sarayında Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile bir araya geldiği ifade edildi.

Said görüşmede, ortak hedef, ilke ve değerleri paylaşan Tunus ile Mısır'ın bir çok alanda umut vadeden iş birliği fırsatlarına sahip olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Said, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyi seviyelere çıkarılması için yeni yaklaşımlar geliştirilmesi ve işbirliği çerçevesine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapılması çağrısında bulundu.

Tunus'un Mısır'a destek veren tavrını takdir ettiklerini belirten Başbakan Medbuli ise Tunus'la kardeşlik ve iş birliği ilişkilerini pekiştirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Öte yandan, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, Mısır haber ajansı MENA'ya yaptığı açıklamada, Libya'daki barış sürecine ivme kazandırmak için iki ülke arasında üst düzeyde koordinasyon olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Said'in beraberindeki heyette yer alan Cerendi, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile gerçekleştirdiği görüşmede, Libya'da siyasi süreci hızlandırma ve ülkenin egemenliğinin korunması konusunda yardımda bulunma amacıyla istişarelere devam etme kararı aldıklarını belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile daha önce gerçekleştirdiği görüşmenin sonunda düzenlenen basın toplantısında, "Libya'nın tek bir devlet olduğunu ve bölünemeyeceğini, bunun olması durumunda başka bölünmeleri de beraberinde getireceğini" söylemişti.

Said, Tunus Cumhurbaşkanı sıfatıyla Mısır'ı ilk kez ziyaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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