Tunus Cumhurbaşkanı Said, Mısır'da Ezher Şeyhliği ile Hristiyanlara ait bir katedrali ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Mısır'da Ezher Şeyhliği ile Hristiyanlara ait bir katedrali ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Tunus Cumhurbaşkanı Said, Mısır'da Ezher Şeyhliği ile Hristiyanlara ait bir katedrali ziyaret etti

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Ezher Şeyhliğini ve "İsa'nın Doğuşu Katedralini" ziyaret ettiği belirtildi.

Mısır, Süveyş Kanalı'nı kapatan gemiyi göller bölgesine çekti! Tazminat alana kadar alıkoyacak
Mısır, Süveyş Kanalı'nı kapatan gemiyi göller bölgesine çekti! Tazminat alana kadar alıkoyacak

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Ezher Şeyhliğini ve "İsa'nın Doğuşu Katedralini" ziyaret ettiği belirtildi.

Said, 9 Nisan'da başladığı ve Mısır devlet erkanıyla bir araya geldiği ziyareti kapsamında bugün Mısır'ın önemli dini merkezlerini gezerek buradaki yetkililerle görüştü.

Ezher Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib'in, Said'le bir araya gelerek, "radikallikle mücadele, İslam ve Arap kimliğinin korunması" konularını görüştüğü kaydedildi.

Mısır Ortodoks Kilisesinin açıklamasında ise Said'in, Kahire'nin doğusundaki İsa'nın Doğuşu Katedrali'ni ziyaret ettiği ve buradaki rahip Tadros'un kendisine bir hediye verdiği aktarıldı.

Mısır'da 2018'de açılan İsa'nın Doğuşu Katedrali, Orta Doğu'da Hristiyanlara ait en büyük katedral olma özelliğini taşıyor.

Tunus Cumhurbaşkanı olarak Mısır'ı ilk kez ziyaret eden Said, mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ve Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile bir araya gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Murat Yıldırım
Spor Arda Turan Cenk Tosun Ryan Babel Ersun Yanal Gökhan Töre
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tunus Cumhurbaşkanı Said, Mısır'da Ezher Şeyhliği ile Hristiyanlara ait bir katedrali ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 20:11:20. #1.14#
title