Tunus Cumhurbaşkanı Said, "Merzuki aleyhindeki davanın takipçisi olmadığını" söyledi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin yargılandığı ve 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davanın takipçisi olmadığını ifade etti.

Said, başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda bazı bakanlarla gerçekleştirdiği toplantıda, eski Cumhurbaşkanı Merzuki'nin gıyabında yargılandığı davada 4 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili ilk kez konuştu.

"Eski Cumhurbaşkanı Merzuki hakkında çıkan kararı takip etmedim. Merzuki aleyhinde bir dava açmadım ve aleyhindeki davayı da takip etmedim, çünkü benim için bir şey ifade etmiyor." diyen Said, kendilerini tecrübeli olarak öne süren bazı kesimlerin suçluları savunarak makamları ayrıştırmaya kalkıştığını ancak bunların hala yönetimin halkta olduğunu idrak edemediğini savundu.

Ne olmuştu?

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, ekim ayında France 24'ün Arapça kanalında yayımlanan röportajında, "Uluslararası Frankofon Zirvesi'nin Tunus'ta düzenlenmesinin darbeye destek olacağını düşündüğüm için zirvenin Tunus'ta yapılmaması için çalıştım ve bu yaptığımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Said, Merzuki'nin bu açıklamasının ardından 14 Ekim'de yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, yurt dışında Tunus'a komplo kuranların devletin iç ve dış güvenliğini hedef aldığını, bu kişilerin diplomatik pasaport taşımaya haklarının olmadığını söylemişti.

Bunun üzerine Tunus İstinaf Mahkemesi Sözcüsü Habib Tarhani, 15 Ekim'de, Adalet Bakanı'nın verdiği izne dayanarak Merzuki hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Merzuki ise suçlamaları reddederek ülkesinin aleyhine çalışmadığını, Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da aldığı olağanüstü kararları "darbe" olarak gördüğünü ve buna karşı çıktığı için hedef alındığını dile getirmişti.

Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi, 4 Kasım'da Merzuki için "ülkenin iç ve dış güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla "uluslararası tutuklama" kararı çıkarmıştı.

Asliye Hukuk Mahkemesi 22 Aralık'ta Merzuki'yi "devletin dış güvenliğine saldırmak" suçlamasıyla gıyabında yargılandığı davada 4 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

AA / Mahmut Geldi - Son Dakika Haberleri

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