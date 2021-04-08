Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Libya ile kaderimiz bir, hedeflerimiz ortaktır"
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Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Libya ile kaderimiz bir, hedeflerimiz ortaktır"

Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel
Tunus Cumhurbaşkanı Said: 'Libya ile kaderimiz bir, hedeflerimiz ortaktır'

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya ile kaderlerinin bir ve hedeflerinin ortak olduğunu bildirdi.

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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya ile kaderlerinin bir ve hedeflerinin ortak olduğunu bildirdi.

Libya'da 16 Mart'ta göreve gelen Dışişleri Bakanı Necla el-Menkuş, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği Tunus'ta, Cumhurbaşkanı Said tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kartaca'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen kabulde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve iş birliği alanlarının geliştirilmesi konuları ele alındı.

İki ülkenin mevcut zorlukları aşma konusundaki kararlılığına dikkati çeken Said, "Libya ile kaderimiz bir, hedeflerimiz ortaktır." ifadesini kullandı.

Libya Dışişleri Bakanı Menkuş ise Tunus Cumhurbaşkanı Said'in mart ayında Libya'ya gerçekleştirdiği tarihi ziyarete atıfta bulundu.

Menkuş, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, farklı alanlarda iş birliğini güçlendirmek için Tunus'la çalışmak istediğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Menkuş, Libya krizinde oynadığı olumlu role duyulan minnettarlığın bir ifadesi olarak ilk yurt dışı ziyaretini Tunus'a gerçekleştirdiğini kaydetti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 17 Mart'ta Libya'ya ziyarette bulunmuştu. Said, Libya'da BM öncülüğündeki yeni yönetimin göreve başlamasının ardından ülkeye gelen ilk devlet başkanı olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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