Tunus Cumhurbaşkanı Said Kovid-19'la mücadelede Fransa'dan destek istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunus Cumhurbaşkanı Said Kovid-19'la mücadelede Fransa'dan destek istedi

Tunus Cumhurbaşkanı Said Kovid-19'la mücadelede Fransa'dan destek istedi
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesini ziyaret eden Fransa Başbakanı Jean Castex ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüşmesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Paris'in desteğinin sürmesini talep etti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesini ziyaret eden Fransa Başbakanı Jean Castex ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüşmesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Paris'in desteğinin sürmesini talep etti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, konuk Başbakan Castex ve Dışişleri Bakanı Le Drian ile başkentteki Kartaca Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede Tunus ve Fransa arasında ekonomik, sosyal, kültürel ve güvenlik alanlarında köklü ilişkiler bulunduğuna işaret eden Said, iş birliğinin özellikle istihdam, göç, sürdürülebilir kalkınma, sağlık, bilim ve teknoloji araştırmaları konusunda geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesinin önemini vurguladı.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede Fransa'nın Tunus'taki devlet hastanelerine tıbbi oksijen üretimi üniteleri gibi yardımlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Said, bu konuda Paris'in desteğini sürdürmesi çağrısı yaptı.

Fransa Başbakanı Castex de Tunus'un demokrasi tecrübesini takdir ettiklerini belirterek, özellikle ekonomi, sosyal ve sağlık alanındaki zorluklar karşısında Tunus'u desteklemeye devam etme arzusunda olduklarını ifade etti.

Tunus ziyaretine dün başlayan üst düzey Fransız heyetinin temaslarını bugün tamamlaması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

Son dakika: Fransa'da Çad'dan gelen Air France uçağı bomba ihbarı nedeniyle aranıyor
Son dakika: Fransa'da Çad'dan gelen Air France uçağı bomba ihbarı nedeniyle aranıyor
Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'ne Birleşmiş Milletler'den ödül
Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'ne Birleşmiş Milletler'den ödül
Son dakika haberleri... İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog oldu
Son dakika haberleri... İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Demet Akalın Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Enes Ünal Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tunus Cumhurbaşkanı Said Kovid-19'la mücadelede Fransa'dan destek istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 19:38:24. #1.16#

title