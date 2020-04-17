Tunus Cumhurbaşkanı Said, Katar Emiri Al Sani ile koronavirüsü görüştü
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Tunus Cumhurbaşkanı Said, Katar Emiri Al Sani ile koronavirüsü görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadeleyi görüştü.

17.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:42
Tunus Cumhurbaşkanı Said, Katar Emiri Al Sani ile koronavirüsü görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadeleyi görüştü.

Tunus resmi ajansı TAP'ın haberinde, Cumhurbaşkanı Said ve Katar Emiri Al Sani'nin görüşmesinde Kovid-19 ile mücadelede iş birliği ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre de liderler görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı alınacak önlemler, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.

Ayrıca Katar Emiri Al Sani, ülkesinin Kovid-19'la mücadelede Tunus'a yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Katar Emiri Es-Sani Tunus'a en son ziyaretini şubat ayı sonunda gerçekleştirmişti.

Katar, Kovid-19 salgınının patlak vermesinden itibaren Filistin, İran, Çin ve İtalya'ya tıbbı yardımda bulunmuştu.

İki ülkenin son açıklamalarında Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 37 ölüm ve 822 vaka, Katar'da 7 ölüm ve 4103 vakanın görüldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA

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