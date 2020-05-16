Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Kaos ya da yasallığın dışına çıkma çağrısı yapanlardan olmayacağız"
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Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Kaos ya da yasallığın dışına çıkma çağrısı yapanlardan olmayacağız"

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "Kaos ya da yasallığın dışına çıkma çağrısı yapanlardan olmadık ve olmayacağız." dedi.

Tunus Cumhurbaşkanı Said:
16.05.2020 04:56 | Son Güncelleme: 16.05.2020 04:56

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "Kaos ya da yasallığın dışına çıkma çağrısı yapanlardan olmadık ve olmayacağız." dedi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, Nabil vilayetindeki Askeri Akademi'de Savunma Bakanı İmad el-Hazki, Askeri Akademi Müdürü, Ordu Yüksek Konseyi üyeleri ve akademi öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi.

Programda konuşan Said, güvenlik ve askeri kurumlardan üyelerin iftar sofrasını paylaştığını belirterek, bazılarının sandığı gibi kimsenin, herhangi bir şeyin önceliğinin bulunmadığını söyledi.

Referans olarak kanun ve meşruiyete saygıya bağlı kaldığını vurgulayan Said, "Kanun ancak kanunla değişir." dedi.

"Kaos ya da yasallığın dışına çıkma çağrısı yapanlardan olmadık ve olmayacağız." ifadesini kullanan Said ancak herhangi bir vatandaşın yasallıkla birlikte halkın meşruiyetinin de olmasını isteme hakkının bulunduğunu dile getirdi.

İki haftadır ülkedeki sosyal medya çevrelerinde "açların devrimi" adıyla devrim çağrıları sürüyor. Gelişmeleri değerlendiren analistler, Cumhurbaşkanı'na yakın çevrelerin de bu çağrıları yapanlar arasında bulunduğuna dikkati çekerek, söz konusu kişilerin hükümetin Cumhurbaşkanı'yla uyumlu olmadığını düşündükleri ifade ediliyor.

Geçen pazartesi ülkenin güneyindeki Gibilli kentinde askeri sahra hastanesinin açılışında konuşan Said, ülkesindeki siyasi hayatı eleştirmiş, kötü sosyal ve siyasal durumun sonunu getireceği vaadinde bulunmuştu.

Said, "Egemenlik sahibi olan halktır." diyerek, halkın iradesini yansıtan, meşru olması gereken yasallığa saygılı olacağını kaydetmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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