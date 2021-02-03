Tunus Cumhurbaşkanı Said, kabine revizyonunu kabul için görüşme çağrısı yaptı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, meclis onayından geçen kabine revizyonunu kabul etmek için görüşme yapılması gerektiğini duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, meclis onayından geçen kabine revizyonunu kabul etmek için görüşme yapılması gerektiğini duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said, Kartaca Sarayı'nda Tunus Genel Çalışma Birliği Genel Başkanı Nureddin et-Tabbubi'yi kabul etti.

Kabinedeki 11 bakanın değişimine ilişkin açıklamalarda bulunan Said, "anayasaya bağlı olduğunu ve anayasa dışındaki kanunlarla anayasanın ihlal edilmesini kabul etmediğini" ifade etti.

Said, krizin çözümü için yapılacak görüşmelerin "belirli ilkeler doğrultusunda" yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Yemin etme daveti göndermedi

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Hişam el-Meşisi'nin kabinede yaptığı ve 27 Ocak'ta meclisten güven oyu alan kısmi revizyonun ardından bakanların yeminini kabul etmediğine dair resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Said, yeni kabinenin mecliste güvenoyu almasının ardından beş gün geçmesine rağmen yeni bakanlara yemin etmeleri için davet göndermedi.

Tunus'ta Başbakan Meşişi'nin 16 Ocak'ta gerçekleştirdiği; 25 bakandan 11'inde yaptığı revizyonla oluşturduğu yeni kabine 27 Ocak'ta meclisten güvenoyu almıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Meşişi'nin gerçekleştirdiği kabine revizyonunu "anayasal prosedüre uyulmadığı" gerekçesiyle eleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes