Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Mısır ziyaretinde gündem maddeleri "bölgesel ve ikili ilişkiler" olacak

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, dün başladığı ve görev süresi boyunca bir ilk olma özelliği taşıyan Mısır ziyaretinde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgedeki sıcak konuların da gündeme geleceği belirtiliyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, dün başladığı ve görev süresi boyunca bir ilk olma özelliği taşıyan Mısır ziyaretinde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgedeki sıcak konuların da gündeme geleceği belirtiliyor.

Tunus ve Mısır cumhurbaşkanlıklarından konuya ilişkin yapılan açıklamalarda ziyaretin, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme ve iletişim köprüleri kurma amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamalarda, bugün başkent Kahire'nin doğusundaki El-İttihadiyye Sarayı'nda bir zirve gerçekleştirileceği ve burada ikili ilişkilerin geliştirilmesine ek olarak bölgesel ve uluslararası gelişmelerin masaya yatırılacağı kaydedildi.

Ziyaret iki taraf için de önem arz ediyor

Mağrib Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Adnan Mansir AA muhabirine yaptığı açıklamada, Said'in göreve geldiği 2019'dan bu yana bölgedeki güç odakları ve eksenler arasındaki ilişkilerde denge kurmayı amaçladığını, Mısır ziyaretinin de bu çabanın bir parçası olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 sonlarında Tunus'a, Said'in de Kasım 2020'de Katar'a gerçekleştirdiği ziyarette bu çabanın açık bir şekilde göründüğünü kaydeden Mansir, Tunus Cumhurbaşkanı'nın, herhangi bir siyasi eksene boyun eğmediğini göstermek için bu ziyarete ihtiyacı olduğu görüşünü savundu.

Mansir ayrıca, Mısır'ın, son yıllarda sahne olduğu siyasi gelişmeler nedeniyle yaşadığı yalnızlaşmadan dolayı söz konusu ziyarete çok önem verdiğini kaydetti.

Hedasi Barajı meselesi

Mansir, Etiyopya'nın Mavi Nil üzerine inşa ettiği ve komşuları Sudan ve Mısır'la olan ilişkilerinde krize neden olan Hedasi Barajı dosyasının gündem maddeleri arasında yer alacağını, Mısır'ın bu konuda Tunus'un desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Tunus'un, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Arap ve Afrika grubunun temsilciliğini yaptığına ve Hedasi Barajı konusunda da iplerin kopacağı yönünde sinyaller geldiğine işaret eden Mansir şunları kaydetti:

"Mısır'ın, Etiyopya'yı Sudan ve Mısır'ın çıkarlarına zarar verebilecek eylemleri durdurmaya mecbur etmek için Güvenlik Konseyine yeniden bir karar taslağı sunma çabası söz konusu. İşte, Mısır için Tunus'un ehemmiyeti buradan geliyor. Tunus Güvenlik Konseyinde Arap milletleri grubunu temsil ediyor."

Libya meselesi

Uzmanlara göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Tunuslu mevkidaşının gündeminde Libya konusu da olacak.

Mansir, Tunus'un eski Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi (2014-2019) ile başlayan ve Said ile devam eden dönemde Libya sahnesinde varlık gösteremediğini savundu.

Eski Tunus Dışişleri Bakanı Ahmed Venis de iki liderin Libya'daki yeni yönetimin geleceğine dair görüş alışverişinde bulunacağı görüşünü destekledi.

Arap dünyasının, Donald Trump'ın ABD Başkanı olduğu süreçte (2017-2021) zor günler geçirdiğini ve Joe Biden döneminde de bu durumda bir iyileşme yaşanmadığını aktaran Venis, bu nedenle görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler, terörle mücadele, siyasal İslam ve Afrika Sahel bölgesinde barışın yeniden tesisi konularının ele alınacağını dile getirdi.

Ekonomi dosyası

Tunus'un büyük ekonomik darboğazdan geçtiği bir dönemde gerçekleşen ziyarette Cumhurbaşkanı Said'in, komşu ülke Mısır'la iş birliğinin geliştirilmesi konusunu da gündeme taşıyacağı öngörülüyor.

Tunus Ekonomi, Maliye ve Yatırım Destek Bakanı Ali Al-Kali bu bağlamda Mısır resmi ajansı MENA'ya yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım hacminin, istenilenden düşük olsa da umut verici olduğunu ifade etti.

Kali, Tunus'un 2019'da Mısır'a yaptığı ihracatın yaklaşık 60 milyon dolar, ithalatın ise 500 milyon dolar olduğunu aktarırken, Mısır'daki yatırımlarının 35 milyon dolar, Mısır'ın ise 2,5 milyon dolara ulaştığı bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu