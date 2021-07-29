Tunus Cumhurbaşkanı Said ile Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Lafi Tunus'taki durumu görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunus Cumhurbaşkanı Said ile Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Lafi Tunus'taki durumu görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Said ile Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Lafi Tunus'taki durumu görüştü
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmesinde Tunus'taki durum ile bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını belirtti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmesinde Tunus'taki durum ile bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabında Lafi'nin başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Said ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamanın videosuna yer verildi.

Lafi, Said ile görüşmesinin kardeşçe bir havada geçtiğini ve Tunus'taki durum ile bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını ifade etti.

Ülkesinin komşusu Tunus'un içinde bulunduğu durumda Tunus halkının talep ettiği istikrarı önemsediklerini kaydeden Lafi, "Cumhurbaşkanı Said ülkedeki işlerin anayasal çerçevede ilerlediğini söyledi ve geçiş aşamasını tamamlama arzusunda olduğuna dair bize güvence verdi." ifadelerini kullandı.

Lafi, Tunus için istikrar dileğinde bulunarak şunları kaydetti: "Tunus, Libya'nın kardeşidir ve biz iki ülkede tek milletiz. Tunus devletine ve halkına istikrar ve güvenlik diliyoruz."

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said, kendisini başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Said ise tarihi bir sorumluluk üstlendiğini, aldığı kararların anayasaya uygun olduğunu ve bunu "darbe" olarak nitelendirenlerden "hukuk derslerini gözden geçirmelerini" istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarının tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarının tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı Açıklaması
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı Açıklaması
Tunus'ta Nahda Hareketi ve Tunus'un Kalbi partileri hakkında soruşturma başlatıldı
Tunus'ta Nahda Hareketi ve Tunus'un Kalbi partileri hakkında soruşturma başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Demet Akalın Sevda Erginci
Spor Diego Muslera Sergen Yalçın Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tunus Cumhurbaşkanı Said ile Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Lafi Tunus'taki durumu görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 21:44:53. #1.16#

title