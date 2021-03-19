Tunus Cumhurbaşkanı Said ile Fransız mevkidaşı Macron, Libya konusunu görüştü
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Tunus Cumhurbaşkanı Said ile Fransız mevkidaşı Macron, Libya konusunu görüştü

19.03.2021 03:29 | Son Güncelleme: 19.03.2021 03:33
Tunus Cumhurbaşkanı Said ile Fransız mevkidaşı Macron, Libya konusunu görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile Libya'da yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile Libya'da yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Said, 17 Mart'ta Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Macron ile telefonda görüştü.

Libya'daki durumun değerlendirildiği görüşmede Libya krizinin çözümünün ancak Libyalıların eliyle olacağını belirten Said, Libya halkının egemenliğini geri kazanması için seçimlerin kararlaştırıldığı gibi 24 Aralık'ta yapılması gerektiğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele konusunun da ele alındığı görüşmede Macron, ülkesinin, Tunus'a gerek salgınla mücadele gerekse ikili iş birliği alanında destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Kays Said, Libya ziyaretinde kapsamında Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Başbakan Abdulhamid ed-Dibeybe ile bir araya gelmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Libya'da BM öncülüğündeki yeni yönetimin göreve başlamasının ardından ülkeye gelen ilk devlet başkanı olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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