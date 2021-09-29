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Tunus Cumhurbaşkanı Said, hükümeti kurma görevini Necla Buden Ramazan'a verdi

AA - Haberler | Güncel

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Necla Buden Ramazan'ı kabul etmesi Tunus Cumhurbaşkanı Said'in konuşması Tunus Cumhurbaşkanı Said, hükümeti kurma görevini Necla Buden Ramazan'a verdi Ramazan, hükümeti kurması halinde "Tunus'un ilk kadın başbakanı" olacak Tunus'ta 25 Temmuz'da başbakanı...

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Necla Buden Ramazan'ı kabul etmesi

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in konuşması Tunus Cumhurbaşkanı Said, hükümeti kurma görevini Necla Buden Ramazan'a verdi

Ramazan, hükümeti kurması halinde "Tunus'un ilk kadın başbakanı" olacak

Tunus'ta 25 Temmuz'da başbakanı azleden Cumhurbaşkanı Kays Said, Necla Buden Ramazan'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Said'in, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hükümeti kurma görevini Ramazan'a verdiği belirtildi.

Ramazan, hükümeti kurması halinde "Tunus'un ilk kadın başbakanı" olacak.

Necla Buden Ramazan kimdir?

Ramazan, 1958 yılında Tunus'un merkezindeki Kayrevan vilayetinde doğdu.

Başkentteki Tunus Mühendislik Okulunda jeoloji dalında Öğretim Görevlisi olan Ramazan, kariyeri boyunca birçok görev aldığı Yüksek Öğrenim Bakanlığında son olarak Dünya Bankası programlarının uygulanması üzerine çalışıyordu.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra, 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelere göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na, Bakanlar Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinlerini" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil, Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanı'na ayrıca her türlü Cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, hükümeti kurma görevini Necla Buden Ramazan'a verdi

Tunus Cumhurbaşkanı Said, hükümeti kurma görevini Necla Buden Ramazan'a verdi

Tunus Cumhurbaşkanı Said, hükümeti kurma görevini Necla Buden Ramazan'a verdi

Tunus Cumhurbaşkanı Said, hükümeti kurma görevini Necla Buden Ramazan'a verdi
AA - Son Dakika Haberleri
Tunus Cumhurbaşkanı Said, hükümeti kurma görevini Necla Buden Ramazan'a verdi

Tunus Cumhurbaşkanı Said, hükümeti kurma görevini Necla Buden Ramazan'a verdi

 Tunus'ta 25 Temmuz'da başbakanı azleden Cumhurbaşkanı Kays Said, Necla Buden Ramazan'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Tunus'ta 25 Temmuz'da başbakanı azleden Cumhurbaşkanı Kays Said, Necla Buden Ramazan'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

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Haber: Tunus Cumhurbaşkanı Said, hükümeti kurma görevini Necla Buden Ramazan'a verdi - Haberler
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