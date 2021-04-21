Tunus Cumhurbaşkanı Said'e seçimlerde yabancı finans desteği aldığı suçlaması üzerine askeri soruşturma açıldı
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Tunus Cumhurbaşkanı Said'e seçimlerde yabancı finans desteği aldığı suçlaması üzerine askeri soruşturma açıldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said'e seçimlerde yabancı finans desteği aldığı suçlaması üzerine askeri soruşturma açıldı
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Tunus'ta askeri yargının, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazanma şansını güçlendirmesi için Amerika'dan finans yardımı aldığı yönünde suçlanmasının ardından soruşturma açtığı bildirildi.

Tunus'ta askeri yargının, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazanma şansını güçlendirmesi için Amerika'dan finans yardımı aldığı yönünde suçlanmasının ardından soruşturma açtığı bildirildi.

Tunus resmi haber ajansına (TAP) açıklamalarda bulunan Said'in 2019 seçimlerindeki kampanya müdürü Fevzi el-Daas, kendisinin askeri mahkemenin açtığı soruşturmada tanık olarak çağrıldığını belirtti.

Daas, Bağımsız Milletvekili Raşid el-Hiyari'nin dün yayınladığı videoda, kendisini Cumhurbaşkanı Kays Said'in yararına posta havaleleri yoluyla yabancı finansmanı teslim almakla suçladığını ve elinde bunu destekleyen belgelere sahip olduğunu öne sürdüğünü söyledi.

Davanın yargıda olduğunu dile getiren Daas, daha fazla ayrıntı vermek istemediğini kaydetti.

Daas, pazartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu suçlamalar nedeniyle Milletvekili Hiyari hakkında dava açacağını duyurmuştu.

Bağımsız Milletvekili Raşid el-Hiyari, sosyal medya hesabından pazartesi günü yaptığı videolu paylaşımda, Said'in eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde bir Amerikan istihbarat subayından seçim kampanyasında kullanılmak üzere 5 milyon dolarlık bir finans desteği aldığını öne sürmüştü.

Hiyari ayrıca, söz konusu meblağın seçim kampanyası müdürü Fevzi el-Daas tarafından teslim alındığını bu konuda elinde belge olduğunu iddia etmişti.

Belgelerin kendisine seçim kampanyasını destekleyenler tarafından iletildiğini belirten Hiyari, bunun da Cumhurbaşkanı Said'in Amerika'ya bağlılığından vazgeçerek Fransızlara bağlılık göstermesi üzerine gerçekleştiğini ifade etmişti.

Yayınladığı görüntülü konuşmasında Hiyari, Cumhurbaşkanı Said'i ve kampanya müdürü Daas'ı suçlayarak yargıyı göreve davet etmişti.

Üniversitede Öğretim Görevlisi olan ve herhangi bir siyasi partiyle ilişkisi olmayan Kays Said, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini rakibi Tunus'un Kalbi Partisi Başkanı Nebil el-Karavi karşısında ikinci turda yüzde 72.71'lik bir oranla kazanmıştı.

Tunus'ta Başbakan Hişam el-Meşişi ile Cumhurbaşkanı Kays Said arasında yaşanan siyasi kriz bir süredir devam ediyor. Yabancı finansmanla seçimlerin kazanıldığı yönündeki suçlamanın Tunus'ta devam eden siyasi krizin üzerine gelmesi, ülkede yeni ve belki daha büyük bir siyasi kriz kapılarının açılacağının işaretini veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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