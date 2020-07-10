Tunus Cumhurbaşkanı Said: Devleti içeriden dinamitlemek isteyenler var
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Tunus Cumhurbaşkanı Said: Devleti içeriden dinamitlemek isteyenler var

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesini, güneydeki protestolar üzerinden askeri, siyasi çekişmelere sürüklemek çabası içinde olan çevreler bulunduğunu söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Said: Devleti içeriden dinamitlemek isteyenler var
10.07.2020 03:43 | Son Güncelleme: 10.07.2020 03:46

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesini, güneydeki protestolar üzerinden askeri, siyasi çekişmelere sürüklemek çabası içinde olan çevreler bulunduğunu söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan videoda Said, Ordu Yüksek Konseyi ve güvenlik güçleri yönetimiyle yaptığı toplantıda, özellikle ülkenin güneyindeki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kays Said, devleti tehdit eden tehlikenin dışarıdan daha çok içeriden olduğuna dikkati çekerek, "Devleti içerden dinamitlemek isteyenler var" dedi.

Said, şöyle konuştu:

"Birçok bölgede tüm kurumlarıyla devlete vurarak yönetimi parçalayıp ortadan kaldırmak isteyenler var. Askeri kurum, güvenlik kurumları örneğinde olduğu gibi kendisiyle tüm siyasi çekişmelerin arasına mesafe koymuştur."

Çarşamba akşamı ve bir gün öncesinde Tunus'un güneyinde yaşananların kabul edilemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Said, Tunus devletinin kurumlarıyla hedefe alındığını, içeride bunun için çaba gösterenlerin dışarıyla iş birliği halinde olmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Said, hukuki çerçeve içinde ve barışçıl olduğu sürece protestoların yasallığına kimsenin şüphe düşüremeyeceğini hatırlatarak, "fitne ateşini çakmaya ve çarpışma çıkarmaya uğraşanlar, bunun ilk kurbanı olur" ifadesini kullandı.

Kays Said, protestoların sürdüğü Tatavin bölgesi halkından temsilcilerle görüşmeye hazır olduğunu da vurguladı.

Tunus'un güneydoğusundaki Tatavin vilayetinde, hükümetin 2017'de düzenlenen eylemler sonucu imzalanan anlaşmanın şartlarının bugüne dek yerine getirmemesi ve istihdam talepleriyle son dönemde protestolar yoğunluk kazandı.

Öte yandan, bazı siyasi çevreler ülkenin en büyük iktidar ortağı Nahda Hareketine karşı açıktan yürüttüğü karalama kampanyalarının yanı sıra halk hareketine dönüştürülmesi arzulanan güneydeki protestolara ivme kazandırarak ülke geneline yaymak için büyük uğraş sarf ediyor.

Kaynak: AA

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