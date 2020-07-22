Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Devlete karşı komplo kuran kimsenin ülkede yeri yok"
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Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Devlete karşı komplo kuran kimsenin ülkede yeri yok"

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, devlete karşı komplo kuranların ülkede yeri olmadığını ve ordunun bu kişilere izin vermeyeceğini söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Said:
22.07.2020 17:53 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:59

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, devlete karşı komplo kuranların ülkede yeri olmadığını ve ordunun bu kişilere izin vermeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığının Facebook hesabından paylaşılan videoya göre, Said, ülkenin kuzeyinde yer alan Binzert kentindeki özel kuvvetler birliğini gece yarısı ziyaret etti.

Burada askerlere hitap eden Said, "Devlete karşı komplo kuran kimsenin ülkede yeri yok. Her zaman ve her yerde hazır olan silahlı kuvvetler, devlete saldıran ya da yalnızca meşruiyeti aşmayı düşünen herkese güçlü bir şekilde karşılık verecektir." dedi.

Tunus ordusunun, ülke içinden ya da dışından her kim meşruiyete saldırmak isterse buna izin vermeyeceğini vurgulayan Said, "ülkeye getirilmek istenen kaosun, bedeli ne olursa olsun ordunun iradesi ve kararlılığıyla engelleneceğini" belirtti.

Cumhurbaşkanı Said, isim vermeden, "Yaptıklarının, gerçekleştirmeye çalıştıklarının, yemek masalarında ve toplantılarda konuştuklarının tüm ayrıntılarını çok iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Tunus içindeki bazı aktörler, son zamanlarda "Meclisin feshedilmesi, hükümetin düşmesi" yönünde sosyal medyada birtakım kampanyalar düzenlemişti.

Kaynak: AA

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