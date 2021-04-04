Tunus Cumhurbaşkanı Said'den Anayasa Mahkemesi yasasına ret Açıklaması
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Tunus Cumhurbaşkanı Said'den Anayasa Mahkemesi yasasına ret Açıklaması

Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel
Tunus Cumhurbaşkanı Said'den Anayasa Mahkemesi yasasına ret Açıklaması

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, parlamentonun kabul ettiği Anayasa Mahkemesi yasasını onaylamayı reddetti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, parlamentonun kabul ettiği Anayasa Mahkemesi yasasını onaylamayı reddetti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in parlamentonun kabul ettiği Anayasa Mahkemesi yasa değişikliğini Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'ye iade ettiği belirtildi.

Açıklamada, Said'in "Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi için anayasal sürelerle ilgili tüm hükümlere saygı gösterilmeli." ifadeleri yer aldı.

Said, söz konusu yasayı, Ekim 2019'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından en geç bir yıl içerisinde Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçilmesini öngören Anayasa'nın 148'inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca reddettiğini kaydetti.

Tunus parlamentosu 25 Mart'ta Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçiminde gereken sayının 145 milletvekilinden 131'e düşürülmesini de kapsayan yasadaki değişiklikleri onaylamıştı.

Ülkede 2014 yılında kabul edilen Anayasa'ya göre oluşturulması planlanan Anayasa Mahkemesi, Meclisin seçeceği üyeler konusunda oy çoğunluğunun bir türlü sağlanamaması nedeniyle henüz kurulamadı.

Anayasa Mahkemesinin, 4'ü parlamento, 4'ü Yüksek Yargı Konseyi tarafından seçilen, 4'ü ise Cumhurbaşkanı tarafından atanan 12 üyeden oluşması öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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