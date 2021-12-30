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Tunus Cumhurbaşkanı Said, başkent valisini görevden aldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, başkent valisini görevden aldı
AA / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, başkent Tunus'un Valisi Şazeli Buallak'ın görevine son verdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, başkent Tunus'un Valisi Şazeli Buallak'ın görevine son verdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, Buallak'ın görevine son verilmesi, yerine de Kemal el-Faki'nin getirilmesi yönünde iki kararname yayınladı.

Açıklamada, Said'in aldığı bu kararın sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, olağanüstü kararlarının ardından, Monastır Valisi Ekrem el-Sebri, Medenin Valisi Habib Zevat, Zağvan Valisi Salih Metravi, Binzert Valisi Muhammed Kavidir, Gabes Valisi Munci Samiri ve Gafsa Valisi Sami el-Gabi, Sidi Buzid Valisi Muhammed Sıdki Buavn ve Kebili Valisi Munsif Şelağumiye'yi görevden almıştı.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak devrimin yıl dönümüne birkaç gün kala açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclis'in kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

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AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri

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