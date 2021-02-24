Tunus Cumhurbaşkanı Said, AB büyükelçileriyle bir araya geldi
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Tunus Cumhurbaşkanı Said, AB büyükelçileriyle bir araya geldi

24.02.2021 04:35 | Son Güncelleme: 24.02.2021 04:38
Tunus Cumhurbaşkanı Said, AB büyükelçileriyle bir araya geldi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Avrupa Birliği (AB) büyükelçileriyle Kartaca Sarayı'nda görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Avrupa Birliği (AB) büyükelçileriyle Kartaca Sarayı'nda görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede AB ile iş birliği stratejisi ve üye ülkelerle Tunus'un ikili ilişkilerine dair konular ele alındı.

AB büyükelçileriyle başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda bir araya gelen Said, şunları kaydetti:

"Yolsuzlukla mücadele, yurt dışına kaçırılan paraların geri getirilmesi, Kovid-19 aşısının temini, büyük projelerin gerçekleştirilmesi gibi konular, Avrupa Birliği ülkelerinin Tunus'a katkı sağlayacağı diğer konulardan daha az öneme sahip değildir."

Bir süredir yaşanan hükümet krizine değinen Said, "Siyasi istikrarsızlığın, hükümetteki istikrarsızlıkla ilişkisi yoktur" ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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