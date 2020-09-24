Tunus Cumhurbaşkanı'ndan eski rejim üyelerine engelleme
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Tunus Cumhurbaşkanı'ndan eski rejim üyelerine engelleme

24.09.2020 01:23 | Son Güncelleme: 24.09.2020 01:26
Tunus Cumhurbaşkanı'ndan eski rejim üyelerine engelleme

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, devrik lider Zeynel Abidin bin Ali rejiminden herhangi bir kişinin, hakkındaki yargı davası bitmeden hükümet pozisyonlarına atanmasını kabul etmeyeceğini belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, devrik lider Zeynel Abidin bin Ali rejiminden herhangi bir kişinin, hakkındaki yargı davası bitmeden hükümet pozisyonlarına atanmasını kabul etmeyeceğini belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, Başbakan Hişam el-Meşişi'yi kabul etti.

Said kabulde, bazı hükümet makamlarına atamaları yapılan kişilerin davalarının hala mahkemelerde görüldüğünü anımsattı. Bu davalarda geç karar verilse bile yargının son sözünün beklenmesi gerektiğini vurgulayan Said, böyle bir merhalede kendilerinden kamu işlerinde yardım talebi öncesinde davaların bitmesinin önemine işaret etti.

Son dönemde basında geçen haberlerde, Meşişi'nin, Bin Ali döneminde önemli görevlerde bulunmuş bazı isimleri hükümette danışmanlık görevlerine getirdiği belirtildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 3 Eylül'de Meşişi'ye yeni hükümeti kurma görevini vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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