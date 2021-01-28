Tunus Cumhurbaşkanı'na gönderilen şüpheli zarfı açan Divan Müdiresi büyük oranda görme kaybına uğradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tunus Cumhurbaşkanı'na gönderilen şüpheli zarfı açan Divan Müdiresi büyük oranda görme kaybına uğradı

28.01.2021 21:35 | Son Güncelleme: 28.01.2021 21:42
Tunus Cumhurbaşkanı'na gönderilen şüpheli zarfı açan Divan Müdiresi büyük oranda görme kaybına uğradı

Tunus Cumhurbaşkanlığı Divanı Müdiresi'nin, Cumhurbaşkanı Kays Said'e gönderilen "şüpheli zarfı açmasının ardından" görme kaybına uğradığı belirtildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı Divanı Müdiresi'nin, Cumhurbaşkanı Kays Said'e gönderilen "şüpheli zarfı açmasının ardından" görme kaybına uğradığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said'in adına pazartesi günü, göndericinin adını taşımayan özel bir zarf geldi. Divan Müdiresi Nadiya Ukkaşe, şüpheli zarfı açması sonucu sağlık durumu kötüleşerek, baş ağrısı ve büyük oranda görme kaybı yaşayarak, baygınlık geçirdi." ifadelerine yer verildi.

Zarfın açılması sırasında Ukkaşe'nin yakınında bulunan bir personelin de aynı şikayetleri daha hafif derecede yaşadığı belirtilen açıklamada zarfın, İçişleri Bakanlığına yönlendirilmesine karar verilmeden önce evrak imha makinesine atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Ukkaşe'nin gerekli kontroller ve tahlillerin yapılması için askeri hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

- Cumhurbaşkanı Said'in durumu iyi

Zarfın içerisinde bulunan maddenin ne olduğuna dair henüz net bilgi elde edilmediği aktarılan açıklamada, kamuoyunda yaşanacak karışıklıktan kaçınmak adına olayın yaşandığı gün konunun duyurulmadığı belirtildi.

"Cumhurbaşkanının sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir zarar görmediği" bilgisi paylaşılan açıklamada, olayın sosyal medyada yayılmasının ardından yazılı açıklama yapılmasının uygun görüldüğü kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Feyza Aktan Seren Serengil Tuba Büyüküstün
Spor Ömer Ali Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kavga Silah Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tunus Cumhurbaşkanı'na gönderilen şüpheli zarfı açan Divan Müdiresi büyük oranda görme kaybına uğradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 21:50:20. #1.16#
title