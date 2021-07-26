Tunus Cumhurbaşkanı, meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını duyurdu (2)

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in açıklaması Tunus Cumhurbaşkanı, meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını duyurduTunus Cumhurbaşkanı, mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını, atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralmaya karar...