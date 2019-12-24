Tunus Cumhurbaşkanı Libyalı temsilcilerle ülkedeki krizi görüştü
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Tunus Cumhurbaşkanı Libyalı temsilcilerle ülkedeki krizi görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya Kentleri ve Kabileleri Yüksek Kurulu temsilcileriyle ülkedeki krizin çözümü için bir girişim başlatılması konusunu görüştü

24.12.2019 08:51 | Son Güncelleme: 24.12.2019 08:51
Tunus Cumhurbaşkanı Libyalı temsilcilerle ülkedeki krizi görüştü

Kays Said, Kentleri ve Kabileleri Yüksek Kurulu temsilcileriyle ülkedeki krizin çözümü için bir girişim başlatılması konusunu görüştü.


Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, Yüksek Kurul temsilcileriyle Kartaca Sarayı'nda bir araya geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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