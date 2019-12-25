Tunus cumhurbaşkanı Kays Said: Türkiye-Libya mutabakatı sadece iki ülkeyi ilgilendirir

25.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:24

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdikleri görüşmede, Libya konusunu tüm yönleriyle masaya yatırdıklarını belirterek, "Türkiye-Libya arasında imzalanan mutabakat zaptının" sadece iki ülkeyi ilgilendirdiğini söyledi.



Tunus'a resmi ziyaret gerçekleştiren Erdoğan ile mevkidaşı Said, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle