Tunus Cumhurbaşkanı, "Gelecek Seçimlerde Aday Olmayacağım"
Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, gelecek seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.
Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, gelecek seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.
Nida Tunus (Tunus'un Çağrısı) Partisinin kongresinde konuşma yapan 92 yaşındaki Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. 2014'te Tunus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Nida Tunus Partisi lideri El Baci Kaid es Sibsi kazanmıştı. - TUNUS
Kaynak: İHA