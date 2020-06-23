Tunus Cumhurbaşkanı: "Fransa'nın sömürge dönemi için özür dilemesi, Tunusluların hakkı"
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Tunus Cumhurbaşkanı: "Fransa'nın sömürge dönemi için özür dilemesi, Tunusluların hakkı"

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Fransa'nın sömürge dönemi ve sonrasında işlediği suçlara ilişkin, "Tunuslular, bağımsızlığın bedelini ağır ödedi.

Tunus Cumhurbaşkanı:
23.06.2020 22:01 | Son Güncelleme: 23.06.2020 22:04

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Fransa'nın sömürge dönemi ve sonrasında işlediği suçlara ilişkin, "Tunuslular, bağımsızlığın bedelini ağır ödedi. Özür onların hakkı. Özrün nasıl formüle edildiği de önemli." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek için Fransa'da bulunan Said, France 24 kanalına verdiği demeçte, Fransa'nın ülkesinin ekonomisine destek sağlamak için 350 milyon avro borç vermesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Said, Fransa'nın sömürge dönemi ve sonrasında işlediği suçlara ilişkin, "Tunuslular, bağımsızlığın bedelini ağır ödedi. Özür onların hakkı. Özrün nasıl formüle edildiği de önemli." ifadelerini kullandı.

Libya'daki sorunun çözümünün siyasi olduğuna işaret eden Said, "(Libya'daki krize ilişkin) Herkes krizden sorumludur. (Libya'da) Müdahalede bulunan herkesin Libyalılara siyasi rejimini seçme imkanı vermesi gerekiyor." değerlendirmesi yaptı.

Said, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin Libya'ya ilişkin açıklamalarının Tunus'un resmi tavrı olmadığını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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