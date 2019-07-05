- Tunus Cumhurbaşkanı Es-Sibsi, seçim kararnamesini imzaladı

TUNUS - Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan Tunus Cumhurbaşkanı Beci Kaid es-Sibsi seçim kararnamesini imzalamak için kameranın karşısına geçti.

Geçtiğimiz günlerde açıklanmayan bir rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve daha sonra taburcu olan 93 yaşındaki Tunus Cumhurbaşkanı Beci Kaid es-Sibsi, parlamento seçimlerinin 6 Ekim, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunun ise 17 Kasım'da düzenlenmesini öngören kararnameyi imzalamak amacı ile kamera karşısına geçti. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan videoda Sibsi'nin seçimlerin Aralık 2019'a kadar tamamlanması için çalışacaklarını söylediği kaydedildi.

Kaynak: İHA