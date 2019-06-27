Tunus Cumhurbaşkanı Es Sibsi hastaneye kaldırıldı, liderin sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, ciddi bir sağlık sorunu sebebiyle sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı'na ait sosyal medya hesabında yapılan açıklamada 92 yaşındaki siyasi liderin askeri hastaneye sevk edildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.
Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ciddi bir sağlık sorunu sebebiyle sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı.
Cumhurbaşkanlığı'na ait sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, 92 yaşındaki siyasi liderin askeri hastaneye sevk edildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Es Sibsi'ye yakın bir isim olan Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Firas Guefrech haberi doğrularken, deneyimli siyasinin bir hafta önce olağan kontrollerden geçtiğini ve çok önemli bir sağlık sorunu görünmediğini kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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