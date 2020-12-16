Tunus, Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tunus, Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

16.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:33
Tunus, Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 41, Cezayir'de 14 ve Lübnan'da 13 kişi hayatını kaybederken, Yemen'de ise sadece bir vaka tespit edildiği duyuruldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 41, Cezayir'de 14 ve Lübnan'da 13 kişi hayatını kaybederken, Yemen'de ise sadece bir vaka tespit edildiği duyuruldu.

Tunus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 41 kişinin hayatını kaybettiği, 1483 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca 919 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 956'ya yükselirken hasta sayısı da 113 bin 241'e çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 86 bin 801'e ulaştı.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 sebebi ile 14 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 466 yeni vaka tespit edildiğini, 419 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Yapılan açıklamamaya göre, ülkede virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 623'e, vaka sayısı ise 93 bin 65'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı da 61 bin 367'ye ulaştı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 13 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1264 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Son verilerle Lübnan'da toplam can kaybı 1223'e, vaka sayısı 148 bin 877'e yükseldi, sağlığına kavuşanların sayısı da 104 bin 207 oldu.

Yemen

Sağlık Bakanlığı'na bağlı koronavirüsle Mücadele Yüksek Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, bir kişi Kovid-19'a yakalanırken, hastalıktan ölen olmadı.

Açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 2 bin 85'a yükseldiği, bunlar içinde 1384 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere ilişkin ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

İlgili Haberler

- Avrupa'da Covid-19 kaynaklı vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor
- Avrupa'da Covid-19 kaynaklı vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor
Tunus sokakları sosyoekonomik sorunlardan kaynaklı protestolarla 'ısındı'
Tunus sokakları sosyoekonomik sorunlardan kaynaklı protestolarla "ısındı"
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in katılımıyla Kovid-19 hastanesi açıldı
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in katılımıyla Kovid-19 hastanesi açıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Meral Danış Beştaş
Magazin İrem Derici Demet Akbağ Merve Dizdar Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Pierre Webo Samet Aybaba Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler Ankara Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tunus, Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 12:45:54. #1.14#
title