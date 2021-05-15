Tunus BM'nin İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini durduracak tavır alması için çalışıyor

Tunus, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durduracak bir pozisyon alması için elinden geleni yaptığını belirtti.

Tunus, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durduracak bir pozisyon alması için elinden geleni yaptığını belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanlığı, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlalleriyle başlayan ve sonrasında Gazze ve Batı Şeria'ya sıçrayan olaylarla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, BMGK'nin, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının durması için net bir tavır alma ve acil müdahalede bulunma sorumluluğunu üstlenmesi için her türlü çabanın gösterildiği ifade edildi.

Tunus'un talebi doğrultusunda ve Filistin yönetimi, BMGK başkanlığı ve bazı üye ülkelerle koordinasyon içinde BMGK bünyesinde iki acil toplantı düzenlendiği, pazar günü de yeni bir toplantı düzenlenmesi için çağrı yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Tunus'un, BMGK üyesi ve bölgede etkinliği olan bazı dost ülkelerle uluslararası bir müdahale için üst düzeyde ve yoğun temaslarda bulunduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığının açıklamasında, Tunus'un her zaman, Filistin halkının ve onun zaman aşımına uğraması söz konusu olmayan haklarının destekçisi olacağı vurgulandı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk 126 Filistinli şehit oldu, yaralı sayısı 950'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes