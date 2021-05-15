Tunus BM'nin İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini durduracak tavır alması için çalışıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunus BM'nin İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini durduracak tavır alması için çalışıyor

Tunus BM'nin İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini durduracak tavır alması için çalışıyor
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Tunus, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durduracak bir pozisyon alması için elinden geleni yaptığını belirtti.

Tunus, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durduracak bir pozisyon alması için elinden geleni yaptığını belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanlığı, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlalleriyle başlayan ve sonrasında Gazze ve Batı Şeria'ya sıçrayan olaylarla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, BMGK'nin, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının durması için net bir tavır alma ve acil müdahalede bulunma sorumluluğunu üstlenmesi için her türlü çabanın gösterildiği ifade edildi.

Tunus'un talebi doğrultusunda ve Filistin yönetimi, BMGK başkanlığı ve bazı üye ülkelerle koordinasyon içinde BMGK bünyesinde iki acil toplantı düzenlendiği, pazar günü de yeni bir toplantı düzenlenmesi için çağrı yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Tunus'un, BMGK üyesi ve bölgede etkinliği olan bazı dost ülkelerle uluslararası bir müdahale için üst düzeyde ve yoğun temaslarda bulunduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığının açıklamasında, Tunus'un her zaman, Filistin halkının ve onun zaman aşımına uğraması söz konusu olmayan haklarının destekçisi olacağı vurgulandı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk 126 Filistinli şehit oldu, yaralı sayısı 950'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

İsrail savaş uçakları yoğun şekilde Gazze'nin kuzeyini bombalıyor
İsrail savaş uçakları yoğun şekilde Gazze'nin kuzeyini bombalıyor
BM'den Gazze açıklaması: 10 bin Filistinli evlerini terk etti
BM'den Gazze açıklaması: 10 bin Filistinli evlerini terk etti
BM: İsrail'in Gazze'deki hava saldırıları sonucu sivil mülkler büyük hasar gördü, 200'den fazla konut yıkıldı
BM: İsrail'in Gazze'deki hava saldırıları sonucu sivil mülkler büyük hasar gördü, 200'den fazla konut yıkıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Sergey Lavrov Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Seda Sayan Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor Cenk Tosun Samet Aybaba Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tunus BM'nin İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini durduracak tavır alması için çalışıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 01:42:33. #1.16#

title