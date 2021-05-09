Tunus, BM Güvenlik Konseyi'nden Filistin'deki gelişmeler için oturum düzenlemesi talebinde bulundu

Tunus, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden Filistin topraklarında ve özellikle Kudüs'teki tehlikeli tırmanışı ele almak üzere oturum düzenlemesini talep etti.

Tunus, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden Filistin topraklarında ve özellikle Kudüs'teki tehlikeli tırmanışı ele almak üzere oturum düzenlemesini talep etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu talebin Cumhurbaşkanı Kays Said'in talimatı üzerine yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Güvenlik Konseyi'ndeki oturumda, işgalcilerin, işgal altındaki Filistin toprakları ve özellikle Kudüs'te yürüttüğü saldırgan uygulamaları ve tehlikeli tırmanışın yanı sıra Mescidi Aksa'nın kutsiyetine karşı ihlallerin ele alınmasının" istendiği kaydedildi.

Tunus'un Güvenlik Konseyi üyesi olduğu hatırlatılan açıklamada, talebin, başta Çin olmak üzere Güvenlik Konseyi'ndeki ülkelerle koordinasyon ve desteğin ardından yapıldığı ifade edildi.

Oturumda, "Filistinlilere yönelik İsrail saldırıları, evlerinin yıkılması, mülkiyetlerinin sonlandırılması yoluyla Filistinli ailelerin tehcire zorlanması, toprak gasbı ve bunlara ilişkin yerleşim planları ve Kudüs'ün medeniyet ve tarihi kimliğinin silinmesi olmak üzere İsrail'in genişleme politikalarındaki ısrarı" konularının ele alınmasının hedeflendiği vurgulandı.

Ayrıca BM'deki bu adımın, "Tunus'un meşru haklarını geri alması için kardeş Filistin halkının yanında durmak" şeklindeki değişmez tavrıyla uyumlu olduğunun altı çizildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırıyor.

İsrail polisi, cuma akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

Arap Birliği, Filistin'in talebi üzerine pazartesi olağanüstü toplanarak, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını görüşmeyi kararlaştırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes