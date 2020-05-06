Tunus Başsavcılığı'ndan meclisin feshedilmesi çağrısına soruşturma
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Tunus Başsavcılığı'ndan meclisin feshedilmesi çağrısına soruşturma

Tunus Başsavcılığı'ndan meclisin feshedilmesi çağrısına soruşturma
06.05.2020 22:32 | Son Güncelleme: 06.05.2020 22:32

Tunus Başsavcılığı, sosyal medya siteleri aracılığıyla bazı devlet kurumlarına karşı, meclisin feshedilmesinin de aralarında bulunduğu "kışkırtma çağrıları" yapılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Tunus Başsavcılığı, sosyal medya siteleri aracılığıyla bazı devlet kurumlarına karşı, meclisin feshedilmesinin de aralarında bulunduğu "kışkırtma çağrıları" yapılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Tunus'taki sosyal medya kullanıcıları son zamanlarda "Vatanı Kurtarma Heyeti" isimli bir gruba ait olduğu belirtilen ve "partilerin ve parlamentonun feshedilerek yetkililerin yargılanması, anayasanın askıya alınması, devrim sonrası çıkarılan yasaların gözden geçirilmesi ve yeniden düzenlenerek referandumla onaylanmasını" talep eden bir belgeyi dolaşıma sokmuştu.

Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi Medya ve İletişim Birimi Başkanı Muhsin ed-Dali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu belgenin sosyal medyada paylaşılması üzerine başsavcılığın, ilgili güvenlik birimlerine konuyla ilgili araştırma yapması talimatı verdiğini söyledi.

Araştırmanın sonuçlarına göre uygun kararların alınacağını kaydeden Dali, Başsavcılığı'n birkaç gün önce devlet kurumlarına yönelik bu kışkırtma çağrılarını araştırma sözü verdiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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