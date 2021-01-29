Tunus Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığına gönderilen zarfta zehirli madde bulunmadığını açıkladı

Tunus Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığına gönderilen "şüpheli zarfın" tehlikeli bir madde içermediğini duyurdu.

Başsavcılık, Cumhurbaşkanlığına gönderilen şüpheli zarf olayına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Şüpheli zarf üzerinde teknik cihazlar aracılığıyla testler yapılmış ve şüpheli herhangi bir toksik, narkotik, tehlikeli veya patlayıcı madde içermediği tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Nahda'dan soruşturma açılması çağrısı

Tunus'taki Nahda Hareketi ise olayı "aşağılık bir suç" şeklinde nitelendirerek, konuyla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Nahda'dan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığını hedef alan ve Divan Müdiresi Nadiya Ukkaşe'nin zarar gördüğü olay kınanarak, bu girişimin ülkeyi karıştırmaya ve demokratik süreci etkilemeye yönelik bir çaba olduğu vurgulandı.

Olayla bağlantılı kişilerin ortaya çıkarılması ve ayrıntıları hakkında yerel ve uluslararası kamuoyunu aydınlatmak için gerekli soruşturmaların açılması çağrısında bulunulan açıklamada, Nahda'nın Cumhurbaşkanı Kays Said ile tam bir dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said'in adına pazartesi günü, göndericinin adını taşımayan özel bir zarf geldi. Divan Müdiresi Nadiya Ukkaşe, şüpheli zarfı açması sonucu sağlık durumu kötüleşerek baş ağrısı ve büyük oranda görme kaybı yaşayarak baygınlık geçirdi." ifadelerine yer verilmişti.

Kamuoyunda karışıklığa neden olmamak için olayın gerçekleştiği gün açıklama yapılmadığı ancak sosyal medya ve basında duyulmasının ardından açıklama yapma zorunluluğunun doğduğu belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes