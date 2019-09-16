Tunus Başbakanı Yusuf Şahid seçim yenilgisini kabul etti

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid seçim yenilgisini kabul etti

Tunus Başbakanı ve Cumhurbaşkanı adayı Yusuf Şahid, kendisinin beşinci sırada olduğu ve ikinci tur şansının kalmadığı gayri resmi sandık çıkış anketlerini kabul ettiğini açıkladı.

16.09.2019 07:30
Tunus Başbakanı Yusuf Şahid seçim yenilgisini kabul etti

Tunus Başbakanı ve Cumhurbaşkanı adayı Yusuf Şahid, kendisinin beşinci sırada olduğu ve ikinci tur şansının kalmadığı gayri resmi sandık çıkış anketlerini kabul ettiğini açıkladı.


Şahid, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisine ikinci tur şansı vermeyen sandık çıkış anketlerinin öngördüğü sonuçları kabul ettiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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