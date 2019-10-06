Tunus Başbakanı Yusuf Şahid oyunu kullandı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in oyunu kullanması Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in gazetecilere açıklama yapmasıTunus'ta, yaklaşık 7 milyon seçmen 217 sandalyeli parlamentodaki temsilcilerini seçmek üzere sandık başına gitti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in oyunu kullanması
Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in gazetecilere açıklama yapması
Tunus'ta, yaklaşık 7 milyon seçmen 217 sandalyeli parlamentodaki temsilcilerini seçmek üzere sandık başına gitti. Tunus Başbakanı ve Yaşasın Tunus Partisi Genel Başkanı Yusuf Şahid, Başkent Tunus'ta oyunu kullandı.