Tunus Başbakanı Yusuf Şahid oyunu kullandı

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid oyunu kullandı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in oyunu kullanması Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in gazetecilere açıklama yapmasıTunus'ta, yaklaşık 7 milyon seçmen 217 sandalyeli parlamentodaki temsilcilerini seçmek üzere sandık başına gitti.

06.10.2019 15:31

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in oyunu kullanması

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in gazetecilere açıklama yapması

Tunus'ta, yaklaşık 7 milyon seçmen 217 sandalyeli parlamentodaki temsilcilerini seçmek üzere sandık başına gitti. Tunus Başbakanı ve Yaşasın Tunus Partisi Genel Başkanı Yusuf Şahid, Başkent Tunus'ta oyunu kullandı.

Kaynak: AA
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