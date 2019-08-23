Tunus Başbakanı Şahid görevini devretti

23.08.2019 09:35

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, istifa etmesinin ardından görevini Tunus Kamu Hizmetleri Bakanı Kemal Murcan'a devretti.



Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, Eylül ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması nedeniyle dün itibariyle görevinden resmen çekildi. Seçim kampanyasının sonuna kadar başbakanlık yetkilerini geçici olarak Genel Kamu Hizmetleri, İdarenin Modernizasyonu ve Kamu Politikası Bakanı Kemal Murcan'a bıraktığını açıklayan Şahid, kararın Tunus Anayasası'nın 92'inci Maddesi uyarınca alındığının altını çizdi.



Şahid, Eylül ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.



Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin 24 Temmuz'da hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede 15 Eylül 2019 tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. - TUNUS

Kaynak: İHA