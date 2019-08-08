Tunus Başbakanı Şahid, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Tunus Başbakanı Şahid, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Tunus Başbakan Yusuf Şahid, lideri olduğu "Yaşasın Tunus Partisi"nin Başkent Tunus'ta düzenlediği olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada eylül ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olduğunu açıkladı.

08.08.2019 23:13
Tunus Başbakanı Şahid, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Tunus Başbakan Yusuf Şahid, lideri olduğu "Yaşasın Tunus Partisi"nin Başkent Tunus'ta düzenlediği olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada eylül ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA
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