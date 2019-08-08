Tunus Başbakanı Şahid, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
Tunus Başbakan Yusuf Şahid, lideri olduğu "Yaşasın Tunus Partisi"nin Başkent Tunus'ta düzenlediği olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada eylül ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olduğunu açıkladı.
08.08.2019 23:13
Tunus Başbakan Yusuf Şahid, lideri olduğu "Yaşasın Tunus Partisi"nin Başkent Tunus'ta düzenlediği olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada eylül ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olduğunu açıkladı.
Kaynak: AA