Tunus Başbakanı Şahid, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

08.08.2019 23:13

Tunus Başbakan Yusuf Şahid, lideri olduğu "Yaşasın Tunus Partisi"nin Başkent Tunus'ta düzenlediği olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada eylül ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA